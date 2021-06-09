«Каролина» поздравила «Тампу» с выходом в третий раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» проиграла «Тампе» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (0:2). «Лайтнинг» выиграли серию 4-1 и вышли в следующую стадию.

После игры «Харрикейнз» в Twitter поздравили соперника с победой.

«Не зря вы команда, защищающая чемпионский титул. Поздравляем, «Лайтнинг», — говорится в сообщении.