«Каролина» поздравила «Тампу» с выходом в третий раунд плей-офф НХЛ
05:54
«Каролина» проиграла «Тампе» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (0:2). «Лайтнинг» выиграли серию 4-1 и вышли в следующую стадию.
После игры «Харрикейнз» в Twitter поздравили соперника с победой.
«Не зря вы команда, защищающая чемпионский титул. Поздравляем, «Лайтнинг», — говорится в сообщении.
Читайте также
У Василевского есть традиция — играть на «ноль» решающие матчи. С таким вратарем «Тампе» ничего не страшно
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю