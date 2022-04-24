«Каролина» повторила клубный рекорд по очкам и победам в сезоне

«Каролина» в гостях обыграла «Айлендерс» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Каролина» занимает 2-е место, набрав 112 очков. «Ураганы» повторили клубный рекорд по очкам в регулярке. Также команда повторила рекорд по победам — 52.

Прошлое достижение было установлено в сезоне-2005/06. Отметим, что в том году «Ураганы» завоевали свой единственный Кубок Стэнли в истории.