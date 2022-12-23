«Каролина» повторила клубный рекорд по числу игр с очками подряд

«Каролина» повторила клубный рекорд по числу игр подряд с набранными очками.

В ночь на 23 декабря «Харрикейнз» обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ) и набрали очки в 13 матче подряд. У команды 11 побед и 2 поражения в овертайме на этом отрезке.

Это повторение клубного рекорда по продолжительности серии игр с очками. Ранее у «Каролины» в сезонах-2016/17 и 2020/21 было 9 побед и 4 поражения в овертайме.

«Каролина» занимает второе место на Востоке с 48 очками в 33 играх.