«Каролина» повторила достижение «Монреаля» и «Филадельфии» в Кубке Стэнли

«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4-0 в первом раунде Кубка Стэнли-2026.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории лиги, одержавшей как минимум одну победу в серии в восьми розыгрышах плей-офф подряд, вслед за «Филадельфией» (9 серий подряд в 1973-1981 годах) и «Монреалем» (10 серий подряд в 1984-1993 годах и 10 серий подряд в 1951-1960 годах).

Также у «Харрикейнз» вторая победа в серии со счетом 4-0 после второго раунда Кубка Стэнли-2019.

В плей-офф НХЛ «Каролина» попала как чемпион Столичного дивизиона. Также она стала лучшей в Восточной конференции.

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