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«Каролина» повторила достижение «Монреаля» и «Филадельфии» в Кубке Стэнли

Павел Лопатко

«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4-0 в первом раунде Кубка Стэнли-2026.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории лиги, одержавшей как минимум одну победу в серии в восьми розыгрышах плей-офф подряд, вслед за «Филадельфией» (9 серий подряд в 1973-1981 годах) и «Монреалем» (10 серий подряд в 1984-1993 годах и 10 серий подряд в 1951-1960 годах).

Также у «Харрикейнз» вторая победа в серии со счетом 4-0 после второго раунда Кубка Стэнли-2019.

В плей-офф НХЛ «Каролина» попала как чемпион Столичного дивизиона. Также она стала лучшей в Восточной конференции.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 17 12 5 26
2 Нью-Джерси 15 10 5 20
3 Рейнджерс 16 8 8 17
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 14 7 7 16
6 Коламбус 13 6 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 11 5 23
2 Монреаль 15 9 6 21
3 Оттава 17 10 7 21
4 Тампа-Бэй 14 9 5 20
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 16 7 9 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 16 10 6 20
3 Даллас 15 9 6 19
4 Колорадо 16 9 7 19
5 Нэшвилл 15 6 9 17
6 Сент-Луис 15 7 8 15
7 Виннипег 16 5 11 13
8 Чикаго 16 4 12 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 16 11 5 25
2 Вегас 17 10 7 22
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 15 7 8 15
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 17 3 14 7
Результаты / календарь
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11.11
6.11 03:00 Рейнджерс – Филадельфия - : -
6.11 03:00 Тампа-Бэй – Чикаго - : -
6.11 03:00 Питтсбург – Бостон - : -
6.11 03:00 Виннипег – Ванкувер - : -
6.11 03:00 Айлендерс – Каролина - : -
6.11 03:00 Нью-Джерси – Сент-Луис - : -
6.11 03:00 Коламбус – Даллас - : -
6.11 03:00 Детройт – Вегас - : -
6.11 03:00 Монреаль – Юта - : -
6.11 04:00 Эдмонтон – Анахайм - : -
6.11 05:30 Колорадо – Нэшвилл - : -
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