«Каролина» повторила достижение «Монреаля» и «Филадельфии» в Кубке Стэнли
«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4-0 в первом раунде Кубка Стэнли-2026.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории лиги, одержавшей как минимум одну победу в серии в восьми розыгрышах плей-офф подряд, вслед за «Филадельфией» (9 серий подряд в 1973-1981 годах) и «Монреалем» (10 серий подряд в 1984-1993 годах и 10 серий подряд в 1951-1960 годах).
Также у «Харрикейнз» вторая победа в серии со счетом 4-0 после второго раунда Кубка Стэнли-2019.
В плей-офф НХЛ «Каролина» попала как чемпион Столичного дивизиона. Также она стала лучшей в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|12
|5
|26
|2
|Нью-Джерси
|15
|10
|5
|20
|3
|Рейнджерс
|16
|8
|8
|17
|4
|Вашингтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|6
|Коламбус
|13
|6
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|15
|9
|6
|21
|3
|Оттава
|17
|10
|7
|21
|4
|Тампа-Бэй
|14
|9
|5
|20
|5
|Флорида
|16
|9
|7
|20
|6
|Торонто
|17
|8
|9
|18
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|17
|8
|Детройт
|16
|7
|9
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|2
|Юта
|16
|10
|6
|20
|3
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|4
|Колорадо
|16
|9
|7
|19
|5
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|15
|7
|Виннипег
|16
|5
|11
|13
|8
|Чикаго
|16
|4
|12
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|16
|11
|5
|25
|2
|Вегас
|17
|10
|7
|22
|3
|Сиэтл
|15
|9
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|7
|8
|15
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|15
|6
|Сан-Хосе
|17
|7
|10
|15
|7
|Лос-Анджелес
|14
|5
|9
|12
|8
|Ванкувер
|17
|3
|14
|7
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
|6.11
|03:00
|Рейнджерс – Филадельфия
|- : -
|6.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Чикаго
|- : -
|6.11
|03:00
|Питтсбург – Бостон
|- : -
|6.11
|03:00
|Виннипег – Ванкувер
|- : -
|6.11
|03:00
|Айлендерс – Каролина
|- : -
|6.11
|03:00
|Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.11
|03:00
|Коламбус – Даллас
|- : -
|6.11
|03:00
|Детройт – Вегас
|- : -
|6.11
|03:00
|Монреаль – Юта
|- : -
|6.11
|04:00
|Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|6.11
|05:30
|Колорадо – Нэшвилл
|- : -
Новости