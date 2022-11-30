«Каролина» потроллила «Питтсбург» после победы: «Злые птицы»

«Каролина» в своих соцсетях пошутила над «Питтсбургом» после победы над «Пингвинз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Харрикейнз» опубликовали скриншот с пингвином, сидящим на стуле с недовольным выражением лица: «Злые птицы». Это картинка является известным мемом.

В матче с «Питтсбургом» российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в овертайме. Вратарь Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков по воротам.