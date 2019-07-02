"Каролина" подтвердила, что "Монреаль" хочет заполучить Ахо

"Каролина" на официальном сайте подтвердила, что нападающий Себастьян Ахо получил предложение от "Монреаля". Как говорится в сообщении, у "Харрикейнз" есть неделя, чтобы повторить пятилетнее предложение на сумму 42,27 миллиона долларов.

– Я на самом деле удивлен, что "Монреаль" не предложил больше, – сказал генеральный директор "Каролины" Дон Уодделл о среднегодовой зарплате в 8,454 миллиона долларов. – У нас пока просто не было времени, чтобы по-настоящему поговорить об этом.

В прошедшем сезоне на счету 21-летнего Ахо 83 (30+53) очка в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+25". В плей-офф он набрал 12 (5+7) баллов в 15 играх.

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