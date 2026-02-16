«Каролина» подписала трехлетний контракт с вратарем Басси

«Каролина» объявила о подписании нового контракта с вратарем Брэндоном Басси.

Соглашение рассчитано на три года. Среднегодовая зарплата составит 1,9 миллиона долларов.

27-летний американец играет за «Харрикейнз» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 на счету Басси 27 матчей, в которых он отразил 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,16.