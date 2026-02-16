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«Каролина» подписала трехлетний контракт с вратарем Басси

Руслан Минаев

«Каролина» объявила о подписании нового контракта с вратарем Брэндоном Басси.

Соглашение рассчитано на три года. Среднегодовая зарплата составит 1,9 миллиона долларов.

27-летний американец играет за «Харрикейнз» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 на счету Басси 27 матчей, в которых он отразил 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,16.

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Брэндон Басси
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
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6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
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3 Вегас 0 0 0 0
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30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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