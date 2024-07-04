«Каролина» подписала однолетний контракт с форвардом Рословичем

«Каролина» подписала контракт на 2,8 миллиона долларов с нападающим Джеком Рословичем, сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2023/24 27-летний американец перешел из «Коламбуса» в «Рейнджерс». В завершившемся розыгрыше Рослович сыграл 75 матчей, в которых набрал 39 (11+28) очков. Также за карьеру в НХЛ форвард защищал цвета «Виннипега».