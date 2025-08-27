«Каролина» подписала контракт с Рябкиным на три года

«Каролина» подписала контракт с нападающим Иваном Рябкиным.

Соглашение рассчитано на три года. Зарплата россиянина в НХЛ в сезоне-2025/26 составит 775 тысяч долларов, в сезоне 2026/27 — 850 тысяч долларов, в сезоне-2027/28 — 895 тысяч долларов. За игру в АХЛ форвард получит 85 000 тысяч долларов за все три сезона. Также он получит подписной бонус в размере 235 тысяч долларов.

«Харрикейнз» выбрали Рябкина во втором раунде драфта НХЛ-2025 под общим 62-м номером.

В декабре 2024 года 18-летний хоккеист расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию и присоединился к «Маскегон» из юниорской хоккейной лиги США (USHL). Рябкин набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата, в 14 играх плей-офф россиянин заработал 16 (7+9) результативных баллов.