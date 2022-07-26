«Каролина» подписала контракт с Дзингелем

Форвард Райан Дзингел подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Дзингел играл за «Аризону» и «Сан-Хосе». На его счету 8 (5+3) очков в 32 матчах в сезоне-2021/22.