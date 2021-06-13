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«Каролина» подписала контракт с бывшим защитником «Слована»

13 июня 2021, 23:57
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«Каролина» подписала контракт с защитником Эриком Желиной. Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Желина последние несколько сезонов выступал в Европе, где поиграл в КХЛ за «Слован» и в Швеции — за «Регле».

До этого Желина играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего в лиге на его счету 189 матчей и 55 (14+41) набранных очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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