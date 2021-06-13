«Каролина» подписала контракт с бывшим защитником «Слована»

«Каролина» подписала контракт с защитником Эриком Желиной. Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

The #Canes have signed veteran defenseman Eric Gelinas to a one-year, two-way contract worth $ 750k/$ 100k ($ 125k guarantee).https://t.co/RzRfhRQsvE — Michael Smith (@MSmithCanes) June 13, 2021

Желина последние несколько сезонов выступал в Европе, где поиграл в КХЛ за «Слован» и в Швеции — за «Регле».

До этого Желина играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего в лиге на его счету 189 матчей и 55 (14+41) набранных очков.