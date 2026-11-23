«Каролина» побила рекорд НХЛ по серии матчей с преимуществом по броскам

«Каролина» установила новый рекорд НХЛ по продолжительности серии матчей, в которых команда превосходила соперника по броскам в створ. 22 ноября «Харрикейнз» победили в гостях «Рейнджерс» — 5:2 и выиграли борьбу по броскам со счетом 41:27. Преимущество по этому показателю они получили в 23-й игре подряд.

Согласно официальному отчету «Каролины», прежнее достижение принадлежало «Рейнджерс» — в сезоне-1971/72 команда из Нью-Йорка перебросала соперников в 22 матчах подряд. Исторический учет этой категории, на который ссылается клуб из Роли, ведется с сезона-1959/60.

В Нью-Йорке гости открыли счет благодаря голу Эрика Робинсона в меньшинстве, однако хозяева быстро восстановили равенство. Во втором периоде отличились Джексон Блэйк, российский защитник Александр Никишин и Шон Уокер. В концовке третьего периода Джордан Мартинук забросил шайбу в пустые ворота.

Голкипер «Каролины» Брэндон Басси отразил 25 из 27 бросков. Команда Рода Бриндамора одержала вторую победу за два дня — 21 ноября она обыграла «Эдмонтон» (7:4).