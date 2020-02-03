«Каролина» победила «Ванкувер», Свечников забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победила «Ванкувер» — 4:3. В составе гостей дубль оформил Элиас Петтерссон. Нападающий хозяев Андрей Свечников забросил 20-ю шайбу в сезоне и не реализовал буллит. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 15.54 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Ванкувер» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Петтерссон — 22 (Танев, Хьюз), 4:25 — 0:1. Нидеррайтер — 7 (Терявяйнен, Гардинер), 21:11 — 1:1. Ахо — 26 (Фегеле, Славин), 25:06 — 2:1. Майерс — 6 (Саттер, Фантенберг), 34:12 — 2:2. Свечников — 20 (Фегеле, Эдмундсон), 45:23 — 3:2. Петтерссон — 23 (Миллер, Фантенберг), 49:06 — 3:3.

Победный буллит: Уильямс.

Вратари: Раймер (59:58 — 60:00) — Демко.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 32 (9+15+6+2) — 35 (13+14+7+1).

Наши: Свечников (15.54/2/+2) — -.

2 февраля. Роли. PNC Arena.