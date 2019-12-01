«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Каролине» — 2:3. По два очка в составе победителей набрали Себастьян Ахо (1+1) и Джейкоб Славин (1+1). На счету Андрея Свечникова результативная передача, 4 броска в створ, силовой прием и 4 блокшота за 15.05 на льду.

У Никиты Кучерова передача, 4 броска и блокшот за 20.45. У Михаила Сергачева передача, 3 броска, силовой прием и 3 блокшота за 20.52. Андрей Василевский остался на скамейке запасных.

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Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Голы: Ахо — 13 (бол., Свечников, Хэмилтон), 4:49 — 0:1. Мартинук — 1 (Бишоп, Славин), 7:30 — 0:2. Славин — 3 (Ахо, Хэмилтон), 19:53 — 0:3. Пойнт — 10 (бол., Кучеров, Хедман), 43:26 — 1:3. Джонсон — 5 (Чирелли, Сергачев), 48:50 — 2:3.

Вратари: Макэлхинни (57:22 — 59:25, 59:49) — Раймер.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 38 (9+14+15) — 24 (12+10+2).

Наши: Кучеров (20.45/4/0), Сергачев (20.52/3/0) — Свечников (15.05/4/0).

1 декабря. Тампа. Amalie Arena.

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