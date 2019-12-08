«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Миннесоту» — 6:2. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Себастьян Ахо, набравший 5 (3+2) очков. Теуво Терявяйнен оформил ассистентский хет-трик. На счету Андрея Свечникова гол, 2 броска в створ и 2 силовых приема за 15.48.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Миннесота» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Голы: Донато — 4 (Фолиньо, Бродин), 2:21 — 0:1. Валлмарк — 4 (Дзингел, ван Римсдайк), 9:00 — 1:1. Свечников — 13 (бол., Терявяйнен, Ахо), 15:02 — 2:1. Ахо — 14 (Терявяйнен, Нидеррайтер), 24:43 — 3:1. Цуккарелло — 7 (Стаал), 29:08 — 3:2. Ахо — 15 (бол., Терявяйнен, Стаал), 35:15 — 4:2. Эдмундсон — 3 (Ахо), 52:24 — 5:2. Ахо — 16 (мен., п.в., Славин), 58:39 — 6:2.

Вратари: Мразек — Стэлок (57:09 — 58:39).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (12+15+13) — 24 (7+10+7).

Наши: Свечников (15.48/2/0) — -.

8 декабря. Роли. PNC Arena.

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