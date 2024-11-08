«Каролина» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на своем льду победила «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 36 из 37 бросков по воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. У первого теперь 13 (5+8) очков в этом сезоне, у второго — 8 (3+5) очков.