«Каролина» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Каролина» (50 очков) после 40 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (41) идет восьмым на «Востоке» после 41 игры.