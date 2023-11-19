«Каролина» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 20 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 16 очками — на 12-й строчке.

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