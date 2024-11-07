«Каролина» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 8 ноября. Игра состоится на «PNC-арене» в городе Роли (штат Каролина, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Харрикейнз» набрали 18 очков в 11-ти матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на 13-й строчке на Востоке (у команды 12 очков в 13-ти играх).

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