«Каролина» обыграла «Питтсбург», Кочетков сделал 36 сэйвов
«Каролина» на своем льду победила «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Для хозяев это 8-я победа подряд.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. У первого теперь 13 (5+8) очков в этом сезоне, а у второго — 8 (3+5) очков.
«Каролина» с 20 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 12 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Мартинук — 2 (Стаал, Чатфилд), 0:52 — 1:0. Рословик — 8 (Ахо, Орлов), 8:47 — 2:0. Рословик — 9 (Свечников, Чатфилд), 29:27 — 3:0. Дж. Слэвин — 1 (Ахо, Рословик), 33:52 — 4:0. Робинсон — 3 (Нечас, Чатфилд), 42:07 — 5:0. Лизотт — 2, 45:08 — 5:1.
Вратари: Кочетков — Неделькович.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 18 (4+9+5) — 36 (10+16+10).
Наши: Орлов (19.26/0/+3), Свечников (14.02/0/+2) — Малкин (22.50/4/-1).
8 ноября. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|14
|5
|9
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|3
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|4
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|5 : 3
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|1 : 2 Б
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 6
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|5 : 1
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|6 : 2
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|- : -
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -