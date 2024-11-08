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Сегодня, 05:31

«Каролина» обыграла «Питтсбург», Кочетков сделал 36 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Петр Кочетков заблокировал шайбу после атаки Сидни Кросби.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» на своем льду победила «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Для хозяев это 8-я победа подряд.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. У первого теперь 13 (5+8) очков в этом сезоне, а у второго — 8 (3+5) очков.

«Каролина» с 20 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Мартинук — 2 (Стаал, Чатфилд), 0:52 — 1:0. Рословик — 8 (Ахо, Орлов), 8:47 — 2:0. Рословик — 9 (Свечников, Чатфилд), 29:27 — 3:0. Дж. Слэвин — 1 (Ахо, Рословик), 33:52 — 4:0. Робинсон — 3 (Нечас, Чатфилд), 42:07 — 5:0. Лизотт — 2, 45:08 — 5:1.

Вратари: Кочетков — Неделькович.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (4+9+5) — 36 (10+16+10).

Наши: Орлов (19.26/0/+3), Свечников (14.02/0/+2) — Малкин (22.50/4/-1).

8 ноября. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Калгари 14 7 7 16
4 Ванкувер 11 6 5 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
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Нью-Джерси – Монреаль
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Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
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Виннипег – Колорадо
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