«Каролина» в овертайме победила «Питтсбург», у Свечникова и Орлова по результативному пасу

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Питтсбург» в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Сет Джарвис, еще по голу забили Джайлен Чатфилд и Себастьян Ахо, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче. У «Пингвинз» шайбы на счету Кевина Хейса, Майкла Бантинга и Эрика Карлссона.

После этого матча «Каролина» с 50 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 41 очком — на восьмой строчке.