«Каролина» обыграла «Питтсбург». Кочетков сделал 24 сэйва

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«Каролина» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. В составе «Пингвинз» голевой передачей отметился Евгений Малкин.