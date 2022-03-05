«Питтсбург» в овертайме проиграл «Каролине». Свечников забросил победную шайбу
«Питтсбург» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Автором победной шайбы стал российский нападающий Андрей Свечников. Его признали второй звездой встречи.
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«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гюнтцель — 27 (Петтерссон, Кросби), 4:28 — 0:1. Кросби — 18 (Гюнтцель, Раст), 13:53 — 0:2. Стаал — 7 (Нидеррайтер), 24:20 — 1:2. Стаал — 8 (Бир), 49:48 — 2:2. Свечников — 23 (бол., Терявяйнен, Ахо), 63:14 — 3:2.
Вратари: Раанта — Десмит.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 42 (11+16+11+4) — 24 (10+8+5+1).
Наши: Свечников (20.19/4/0) — Малкин (16.29/2/-2).
5 марта. Роли. PNC Arena. 19023 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|55
|28
|27
|58
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|2
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|55
|24
|31
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|55
|20
|35
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|4
|Вегас
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|5.03
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|5 : 4
|5.03
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|5.03
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|5.03
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 1
|5.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 1
|5.03
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|3 : 4 ОТ
|5.03
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|5.03
|20:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|5.03
|23:59
|
Аризона – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11