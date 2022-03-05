«Питтсбург» в овертайме проиграл «Каролине». Свечников забросил победную шайбу

«Питтсбург» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Автором победной шайбы стал российский нападающий Андрей Свечников. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гюнтцель — 27 (Петтерссон, Кросби), 4:28 — 0:1. Кросби — 18 (Гюнтцель, Раст), 13:53 — 0:2. Стаал — 7 (Нидеррайтер), 24:20 — 1:2. Стаал — 8 (Бир), 49:48 — 2:2. Свечников — 23 (бол., Терявяйнен, Ахо), 63:14 — 3:2.

Вратари: Раанта — Десмит.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 42 (11+16+11+4) — 24 (10+8+5+1).

Наши: Свечников (20.19/4/0) — Малкин (16.29/2/-2).

5 марта. Роли. PNC Arena. 19023 зрителя.