«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Нападающий Шейн Пинто оформил дубль, забросив одну шайбу в пустые ворота, и один гол на счету защитника Ника Дженсена. Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска по своим воротам.