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Сегодня, 09:50

«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Оттава» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Нападающий Шейн Пинто оформил дубль, забросив одну шайбу в пустые ворота, и один гол на счету защитника Ника Дженсена. Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
3 Каролина 29 18 11 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
Результаты / календарь
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14.12 03:00
Каролина – Оттава
 0 : 3
14.12 21:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 - : -
14.12 21:00
Нью-Джерси – Чикаго
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14.12 22:00
Миннесота – Филадельфия
 - : -
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