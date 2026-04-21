«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ
«Оттава» проиграла «Каролине» в гостевом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:3 2ОТ.
У гостей в основное время забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс, у хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен и Себастьян Ахо.
Победный гол во втором овертайме забил Джордан Мартинук. Он же не реализовал буллит в первом овертайме. Его назначили после отмены гола в ворота «Оттавы» (офсайд).
«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. 24 апреля состоится третий матч.
«Каролина» пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли как чемпион Столичного дивизиона. Она также выиграла Восточную конференцию. «Оттава» получила место через уайлд-кард, она заняла пятое место в Атлантическом дивизионе.
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