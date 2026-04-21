«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» проиграла «Каролине» в гостевом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:3 2ОТ.

У гостей в основное время забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс, у хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен и Себастьян Ахо.

Победный гол во втором овертайме забил Джордан Мартинук. Он же не реализовал буллит в первом овертайме. Его назначили после отмены гола в ворота «Оттавы» (офсайд).

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. 24 апреля состоится третий матч.

«Каролина» пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли как чемпион Столичного дивизиона. Она также выиграла Восточную конференцию. «Оттава» получила место через уайлд-кард, она заняла пятое место в Атлантическом дивизионе.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте