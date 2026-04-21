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21 апреля, 07:20

«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Оттава» проиграла «Каролине» в гостевом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:3 2ОТ.

У гостей в основное время забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс, у хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен и Себастьян Ахо.

Победный гол во втором овертайме забил Джордан Мартинук. Он же не реализовал буллит в первом овертайме. Его назначили после отмены гола в ворота «Оттавы» (офсайд).

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. 24 апреля состоится третий матч.

«Каролина» пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли как чемпион Столичного дивизиона. Она также выиграла Восточную конференцию. «Оттава» получила место через уайлд-кард, она заняла пятое место в Атлантическом дивизионе.

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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