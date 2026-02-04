«Каролина» выиграла у «Оттавы», Свечников сделал голевую передачу

«Каролина» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла на «Леново Центре» в Роли.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Теперь у 25-летнего россиянина 48 (20+28) очков в 56 играх этого сезона.

У «ураганов» дубль оформил Сет Джарвис, а также по одному голу забили Себастьян Ахо и Джордан Стаал. У «Сенаторз» отличились Стефен Холлидэй, Тим Штюцле и Джейк Сандерсон.

«Каролина» набрала 76 очков в 56 матчах и вышла на первое место в Восточной конференции. «Оттава» опустилась на 12-ю строчку — 61 очко в 56 играх.