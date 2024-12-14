«Каролина» проиграла «Оттаве», Кочетков сделал 19 сэйвов

«Оттава» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Нападающий Шейн Пинто оформил дубль, забросив одну шайбу в пустые ворота, и один гол на счету защитника Ника Дженсена.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Оттава» набрала 30 очков в 29 играх и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Каролина» располагается на 5-й строчке — 37 очков в 29 матчах.