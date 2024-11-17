«Каролина» победила «Оттаву», у Свечникова результативная передача
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 4:0.
Отличились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джексон Блэйк и Уильям Каррьер, Андрей Свечников отметился результативной передачей.
После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|12
|8
|26
|2
|Каролина
|16
|12
|4
|24
|3
|Вашингтон
|16
|11
|5
|23
|4
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|19
|6
|13
|15
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|17
|7
|Детройт
|16
|7
|9
|15
|8
|Монреаль
|17
|5
|12
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|17
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|13
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|11
|6
|24
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|4
|Ванкувер
|15
|8
|7
|19
|5
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
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22.11
|17.11
|00:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|3 : 2
|17.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|- : -
|17.11
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|- : -
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|- : -
|17.11
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|17.11
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|17.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|17.11
|04:00
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|17.11
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -
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