«Каролина» победила «Оттаву», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 4:0.

Отличились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джексон Блэйк и Уильям Каррьер, Андрей Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 10-й строчке.