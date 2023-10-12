«Каролина» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» одержала победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча состоялась на льду «PNC-арены» в Роли.

У «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметилисб Майкл Бантинг, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал, Брэди Шей и Джейккоб Слэвин. В составе «Сенаторз» голами отметились Матье Джозеф, Паркер Келли и Тим Штюцле.

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