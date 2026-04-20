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20 апреля, 23:30

«Каролина» — «Оттава»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли, смотреть онлайн видео

«Каролина» и «Оттава» встретятся в матче плей-офф НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз» встретятся во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 21 апреля. Игра будет проходить на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»: трансляция матча первого раунда Кубка Стэнли в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Оттава» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №2
21 апреля, 02:30. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Оттава

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команды проводят серию до четырех побед, в первом матче «Каролина» одержала победу со счетом 2:0.

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Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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