«Каролина» — «Оттава»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли, смотреть онлайн видео

«Каролина» и «Оттава» встретятся в матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз» встретятся во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на вторник, 21 апреля. Игра будет проходить на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»: трансляция матча первого раунда Кубка Стэнли в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Оттава» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №2

21 апреля, 02:30. Lenovo Center (Роли) Каролина Оттава

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команды проводят серию до четырех побед, в первом матче «Каролина» одержала победу со счетом 2:0.

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