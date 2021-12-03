Свечников отметился голом в проигранном матче «Каролины» против «Оттавы»

«Каролина» на своем льду проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Харрикейнз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Это его 9=й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Оттава» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Форментон — 3 (Эннис), 2:43 — 0:1. Форментон — 4 (Эннис, Зуб), 49:05 — 0:2. Терявяйнен — 4 (бол., Ахо, Слэвин), 52:02 — 1:2. Свечников — 9 (Джарвис, Ахо), 53:47 — 2:2. Норрис — 9 (Батерсон, Ткачак), 54:06 — 2:3.

Вратари: Раанта — Форсберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 49 (20+14+15) — 20 (3+8+9).

Наши: Свечников (19.09/6/0) — Зайцев (26.38/0/+1), Зуб (19.54/0/+2).

3 декабря. Роли. PNC Arena.