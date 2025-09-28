«Каролина» отправила вратарей Мифтахова и Хажеева в фарм-клуб АХЛ
Российские вратари «Каролины» Амир Мифтахов и Руслан Хажеев отправлены в фарм-клуб «Чикаго Вулвз» из АХЛ, сообщает официальный сайт «Харрикейнз».
25-летний Мифтахов 1 июня подписал соглашение с «Каролиной» на один сезон. В 2020 году вратарь был выбран на драфте под общим 186-м номером «Тампой». Прошлый сезон он провел в «Ак Барсе», на его счету 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых он одержал 13 побед, отражая в среднем 92,7 процента бросков с коэффицентом надежности 3,68. Также на его счету 2 матча в плей-офф.
Хажеев был выбран «Каролиной» в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года. В мае 2024-го «Каролина» объявила о подписании с Хажеевым трехлетнего контракта новичка. Прошлый сезон он провел в «Вулвз». На счету 20-летнего россиянина 20 матчей в регулярном чемпионате, в которых он одержал 5 побед и отражал в среднем 87,6 процента бросков при коэффиценте надежности 3,49.
