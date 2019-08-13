"Каролина" отговаривает Уильямса от завершения карьеры

37-летний нападающий "Каролины" Джастин Уильямс всерьез раздумывает над завершением карьеры. Эту информацию в интервью официальному сайту NHL подтвердил владелец клуба Том Дандон.

- На данный момент Джастин находится в сомнениях, - сказал Дандон. - Он ищет наилучшее решение для себя и своей семьи. Мы продолжаем переговоры с Уильямсом и надеемся увидеть его в команде и в следующем сезоне.

Уильямс подписал контракт с "Каролиной" 1 июля 2017 года. В прошедшем сезоне он набрал 53 очка (23+30) по системе гол+пас в 97 играх.



С Уильямсом в составе "Каролина" впервые с 2009 года вышла в финал Восточной Конференции.