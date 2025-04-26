«Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным в НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Талски сообщил, что клуб официально зарегистрировал контракт с защитником Александром Никишиным в НХЛ.

Теперь 23-летний россиянин сможет сыграть за «Харрикейнз» в Кубке Стэнли.

«Мы договорились с его агентами о том, чтобы Алекс имел возможность в какой-то момент сыграть в Чикаго. Но поскольку их сезон уже закончился, имеет смысл официально зарегистрировать для него контракт в НХЛ, и мы с нетерпением ждем его будущего в команде», — приводит слова Талски журналист Уолт Рафф в своих соцсетях.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта с Никишиным. Ранее защитник выступал за СКА.

В сезоне-2024/25 Никишин провел 61 матч за клуб из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (17+29) очков. В четырех играх плей-офф на его счету 2 гола и одна результативная передача.