"Каролина" одолела "Нью-Джерси" и вышла в плей-офф, "Баффало" обыграл "Оттаву"

"Баффало" на своем льду переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Сэйбрз" удалось прервать девятиматчевую серию поражений.

В другой встрече "Каролина" взяла верх над "Нью-Джерси" (3:1) и гарантировала себе участие в Кубке Стэнли. Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Оттава" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Дюклер - 19 (Сиси, Балцерс), 2:03 - 0:1. Улофссон - 2 (бол., Далин, Айкел), 8:40 - 1:1. Пажо - 4 (Бедкер, Веронно), 9:10 - 1:2. Окпосо - 14 (бол., Шири, Ристолайнен), 26:12 - 2:2. Райнхарт - 21 (Айкел), 28:26 - 3:2. Айкел - 28 (Улофссон, Райнхарт), 51:06 - 4:2. Поминвилль - 16, 52:57 - 5:2.

Вратари: Хаттон - Даккорд.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 40 (12+12+16) - 23 (12+5+6).

Баффало. KeyBank Center.

"Каролина" - "Нью-Джерси" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Грин - 5 (Маклеод, Заха), 4:56 - 0:1. Фегеле - 9 (Хэмилтон, Славин), 10:03 - 1:1. Фольк - 10 (бол., Ахо, Терявяйнен), 21:36 - 2:1. Нидеррайтер - 23 (Песке, Уильямс), 56:35 - 3:1.

Вратари: Мразек - Шнайдер (57:08 - 59:49).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (10+7+8) - 37 (12+9+16).

Наши: Свечников (12.03/0/-1) - -.

Роли. PNC Arena.