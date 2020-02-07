НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Каролина» одолела «Аризону» благодаря трем очкам Свечникова

07:37
Теги:

«Аризона» проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дублем и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Каролина» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Голигоски — 4 (Степан, Круз), 15:45 — 1:0. Дворак — 16 (бол., Шмолц , Голигоски), 24:06 — 2:0. Свечников — 21 (Флери, Эдмундсон), 25:06 — 2:1. Славин — 5 (Дзингел, ван Римсдайк), 29:00 — 2:2. Свечников — 22 (Ахо, ван Римсдайк), 31:01 — 2:3. Ахо — 28 (Свечников, Терявяйнен), 41:03 — 2:4. Гарлэнд — 19 (Чикран, Холл), 43:27 — 3:4. Ахо — 29 (п.в.), 59:26 — 3:5.

Вратари: Раанта (57:54 — 57:26) — Раймер.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (10+12+11) — 31 (8+15+8).

Наши: Любушкин (15.34/0/+1) — Свечников (13.53/5/+1).

7 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир