"Каролина" обыграла "Вегас", Свечников и Зыков очков не набрали

"Каролина" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Голден Найтс" потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Вегас" - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Теодор - 7 (бол., Шмидт, Штястны), 5:01 - 0:1. Нидеррайтер - 14 (Уильямс, Фольк), 11:13 - 1:1. Песке - 4, 20:47 - 2:1. Теодор - 8 (Ривз), 37:47 - 2:2. Мартинук - 11 (Макгинн), 38:23 - 3:2. Ахо - 23 (Уильямс, Славин), 43:51 - 4:2. Фольк - 4 (п.в.), 59:10 - 5:2.
Вратари: Мразек - Лагас (58:46 - 59:10).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 32 (10+15+7) - 25 (6+13+6).
Наши: Свечников (16.42/3/+2) - Зыков (12.32/0/0).
2 февраля. Роли. PNC Arena.
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