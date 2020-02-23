«Каролина» обыграла «Торонто», у Свечникова один результативный пас

«Каролина» выиграла у «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Уоррен Фегеле. Россиянин Андрей Свечников записал в свой актив одно очко за результативный пас.

По ходу матча оба вратаря гостей Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы и не сумели продолжить игру. В ворота встал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Каролина» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Голы: Керфут — 9 (Маззин, Капанен), 19:24 — 1:0. Валлмарк — 11 (Макгинн), 25:46 — 1:1. Нидеррайтер — 10 (бол., Нечас, Гардинер), 29:53 — 1:2. Фегеле — 12 (Эдмундсон, Стаал), 30:49 — 1:3. Терявяйнен — 13 (бол., Свечников, Ахо), 33:17 — 1:4. Таварес — 24 (Бэрри, Нюландер), 33:36 — 2:4. Энгвалль — 8 (Бэрри, Капанен), 35:10 — 3:4. Фегеле — 13, 40:53 — 3:5. Нечас — 16, 43:44 — 3:6.

Вратари: Андерсен — Раймер (Мразек, 6:10, Эйрс, 31:19).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 26 (11+8+7) — 47 (17+21+9).

Наши: — - Свечников (17.24/2/0).

23 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.