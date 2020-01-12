«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес», Раймер сыграл на ноль

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» — 2:0. Победный гол на счету Нино Нидеррайтера. Джеймс Раймер сыграл на ноль. На счету Андрея Свечникова 2 броска в створ, 3 силовых приема и блок-шот за 17.06 на льду.

Николай Прохоркин сыграл 12.47.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 6 (Терявяйнен, Ахо), 4:52 — 1:0. Терявяйнен — 9 (п.в.), 59:56 — 2:0.

Вратари: Раймер — Кэмпбелл (57:56 — 59:56).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (14+8+8) — 41 (10+14+17).

Наши: Свечников (17.06/2/0) — Прохоркин (12.47/0/0).

12 января. Роли. PNC Arena.