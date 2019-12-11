«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка
«Каролина» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3)."Харрикейнз" одержали третью победу кряду.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Каролина» — 3:6 (0:3, 1:0, 2:3)
Голы: Ахо — 17 (Терявяйнен, Хэмилтон), 4:15 — 0:1. Нидеррайтер — 4 (бол., Гардинер, Валлмарк), 17:58 — 0:2. Дзингел — 6 (бол., Нидеррайтер), 19:56 — 0:3. Кассиан — 10 (Джонс, Макдэвид), 27:45 — 1:3. Ньюджент-Хопкинс — 6 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 42:51 — 2:3. Кассиан — 11 (Макдэвид, Нюгорд), 45:40 — 3:3. Мартинук — 2 (Свечников, Фегеле), 49:27 — 3:4. Ахо — 18 (бол., Свечников, Терявяйнен), 52:16 — 3:5. Хэмилтон — 11 (Стаал), 55:19 — 3:6.
Вратари: Коскинен — Раймер (55:22 — 55:52).
Штраф: 18 — 10.
Броски: 36 (12+13+11) — 32 (11+15+6).
Наши: — - Свечников (16.42/1/+1).
11 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
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