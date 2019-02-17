06:35 | Хоккей — НХЛ

"Каролина" обыграла "Даллас", Свечников отметился голевой передачей

Обсудить
1

"Каролина" переиграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). "Харрикейнз" одержал третью победу кряду.

Третья шайба была заброшена с передачи российского нападающего Андрея Свечникова

Российский нападающий "Старз" Александр Радулов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Даллас" - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Уильямс - 15 (Ахо, Нидеррайтер), 5:09 - 1:0. Макгинн - 7 (Фольк), 8:31 - 2:0. Ферланд - 16 (бол., Свечников, Валлмарк), 56:08 - 3:0.

Вратари: Мразек - Худобин.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 27 (8+4+15) - 33 (15+11+7).

Наши: Свечников (13.11/0/+1) - Радулов (21.06/2/-2).

17 февраля. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

Загрузка...
Материалы других СМИ