"Каролина" обыграла "Даллас", Свечников отметился голевой передачей

"Каролина" переиграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). "Харрикейнз" одержал третью победу кряду.
Третья шайба была заброшена с передачи российского нападающего Андрея Свечникова.
Российский нападающий "Старз" Александр Радулов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Даллас" - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Уильямс - 15 (Ахо, Нидеррайтер), 5:09 - 1:0. Макгинн - 7 (Фольк), 8:31 - 2:0. Ферланд - 16 (бол., Свечников, Валлмарк), 56:08 - 3:0.
Вратари: Мразек - Худобин.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 27 (8+4+15) - 33 (15+11+7).
Наши: Свечников (13.11/0/+1) - Радулов (21.06/2/-2).
17 февраля. Роли. PNC Arena.
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