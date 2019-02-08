"Каролина" обыграла "Баффало", Свечников сделал 2 голевые передачи

"Каролина" обыграла "Баффало" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6 ОТ). Победную шайбу забросил финн Теуво Терявяйнен.
Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Каролина" – 5:6 ОТ (0:1, 2:1, 3:3, 0:1)
Голы: Фольк – 5 (Ахо, Уильямс), 4:04 – 0:1. Терявяйнен – 13 (Мартинук, Свечников), 21:37 – 0:2. Родригес – 8 (Шири, Ристолайнен), 28:15 – 1:2. Поминвилль – 12 (Богосян), 35:14 – 2:2. Маккег – 4 (ван Римсдайк, Де Хаан), 41:54 – 2:3. Скиннер – 32 (Ристолайнен, Пилут), 45:48 – 3:3. Макгинн – 5 (Мартинук, Свечников), 51:03 – 3:4. Нидеррайтер – 15 (бол., Терявяйнен, Ахо), 54:58 – 3:5. Сканделла – 4 (Райнхарт, Миттельштадт), 55:41 – 4:5. Скиннер – 33 (Райнхарт, Айкел), 59:04 – 5:5. Терявяйнен – 14, 63:25 – 5:6.
Вратари: Улльмарк (58:18 – 59:04) – Макэлхинни.
Штраф: 6 – 4.
Броски: 39 (15+14+9+1) – 30 (7+9+11+3).
Наши: – – Свечников (14.04/4/+1).
8 февраля. Баффало. KeyBank Center.