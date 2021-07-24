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«Каролина» обменяла Джейка Бина в «Коламбус»

03:22

«Каролина» и «Коламбус» подтвердили обмен. «Харрикейнз» получили 44-й пик драфта 2021 года. «Блю Джэкетс» достался защитник Джейк Бин.

В прошедшем сезоне 23-летний Бин набрал 12 (1+11) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился одним голом в 11 встречах плей-офф.

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Евгений Козинов все материалы автора

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