«Каролина» обменяла Джейка Бина в «Коламбус»
03:22
«Каролина» и «Коламбус» подтвердили обмен. «Харрикейнз» получили 44-й пик драфта 2021 года. «Блю Джэкетс» достался защитник Джейк Бин.
В прошедшем сезоне 23-летний Бин набрал 12 (1+11) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился одним голом в 11 встречах плей-офф.
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