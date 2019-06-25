"Каролина" обменяла Де Хаана и Саарелу в "Чикаго" на Форслинга и Форсберга

"Каролина" и "Чикаго" произвели обмен, сообщает официальный сайт лиги. Состав "ураганов" пополнили 23-летний защитник Густав Форслинг и 26-летний вратарь Антон Форсберг. В обратном направлении последовали 27-летний защитник Кэлвин Де Хаан и 22-летний форвард Алекси Саарела.

Форслинг в 43 матчах прошедшего сезона набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-9". Форсберг не провел ни одной игры, как и Саарела. На счету Де Хаана 14 (1+13) баллов в 74 встречах.

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