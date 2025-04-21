«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (4:1). Счет в серии 1-0.

В составе «Харрикейнз» дубль офорсмил Логан Стэнковен, еще отличились Джайлен Чатфилд и Андрей Свечников, забивший в пустые ворота. У «Дэвилз» шайба на счету Нико Хишера.