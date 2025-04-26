«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Нью-Джерси» выиграл у «Каролины» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 2ОТ.

У «Дэвилз» забили Нико Хишир, Доусон Мерсер и Шимон Немец. Заброшенные шайбы «Харрикейнз» на счету Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо.

«Харрикейнз» ведут в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 22:30 по московскому времени.

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