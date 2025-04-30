«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:4 2ОТ. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1.

В основное время у «Дэвилз» отличились Доусон Мерсер, Тимо Майер, Стефан Ноесен и Нико Хишир, а у «Каролины» — Тэйлор Холл, Джексон Блэйк, Андрей Свечников и Себастьян Ахо. Победный гол в овертайме на счету Ахо.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с победителем серии «Вашингтон» — «Монреаль» (3-1).

