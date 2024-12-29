«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ 29 декабря 2024 года

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

После этого матча «Каролина» с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на первой строчке.