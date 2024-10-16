«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Каролина» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 2 очками в 2 матчах.

«Нью-Джерси» лидирует на «Востоке» с 8 очками в 6 играх.