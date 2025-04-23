«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал — 2-0.

У «Харрикейнз» забили Шейн Гостисбеер, Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Единственный гол «Дэвилз» на счету Йеспера Братта.

Третий матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 03:00 по московскому времени.

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